Norte-americanos Irreversible Entanglements actuam no ciclo Julho é de Jazz em Braga

O colectivo norte-americano Irreversible Entanglements regressa a Portugal em Julho, para um concerto em Braga, no âmbito do ciclo Julho é de Jazz, cujo cartaz inclui, entre outros, John Scofield, Dave Holland, Carlos Bica, Mário Costa e Bruno Pernadas.

De acordo com a organização do ciclo, num comunicado hoje divulgado, à 10.ª edição o Julho é de Jazz "reúne um elenco de luxo formado por lendas vivas da música de improvisação, artistas nacionais e internacionais já bem conhecidos e nomes emergentes que têm dado muito que falar".

As dez edições do ciclo serão celebradas com sete concertos e dois documentários, que irão acontecer no pátio exterior do gnration e na sala principal do Theatro Circo.

Um dos destaques desta edição são os Irreversible Entanglements, quinteto constituído pela poetisa/vocalista Camae Ayewa (mais conhecida por Moor Mother), o baixista Luke Stewart, o trompetista Aquiles Navarro, o saxofonista Keir Neuringer e pelo baterista Tcheser Holmes.

O grupo vai apresentar ao vivo em Braga, em 5 de Julho, o álbum Protect Your Light, editado no ano passado pela Impulse! Records.

O ciclo Julho é de Jazz arranca no dia 3 de Julho com a exibição do documentário Jazzé Duarte", do realizador Jorge Paixão da Costa, focado no divulgador José Duarte, uma das grandes figuras do jazz português.

O outro documentário incluído na programação, Cairo Jazzman, do realizador Atef Ben Bouzid, centrado no Cairo Jazz Festival e no seu fundador, Amr Salah, é exibido em 10 de Julho.

O concerto que abre a 10.ª edição do ciclo está marcado para 4 de Julho e junta o contrabaixista Carlos Bica, o baterista Mário Costa e o guitarrista Bruno Pernadas.

"Este trio, composto por três dos nomes mais acarinhados e influentes da música nacional, juntou-se pela primeira vez em 2023, a convite do Jazz ao Largo, em Barcelos. Um ano depois, Bica, Costa e Pernadas voltam a reunir-se em palco, desta vez numa encomenda do gnration, onde se vão cruzar com dois jovens músicos de referência internacional: a violinista e compositora francesa Héloïse Lefebvre e o trompetista luso-brasileiro Gileno Santana".

Em 6 de Julho há concerto duplo. Ao final da tarde, o contrabaixista André Pizarro Pepe junta-se a Masha Soeiro, no piano, Ivo Rodrigues, no trompete, e Raúl Areias, na bateria, para apresentar Ecos, Vol. 1, o primeiro álbum em nome próprio, editado este ano, bem como outras composições inéditas num concerto que contará ainda com outros músicos convidados.

À noite, actua "um dos duos mais importantes da música de improvisação jazz a nível mundial": o guitarrista John Scofield e o baixista Dave Holland.

Para 11 de Julho, está marcada a estreia ao vivo em Portugal da pianista, compositora e produtora Marie Kruttli, que irá antecipar um novo álbum, gravado no final do ano passado e que será editado em Outubro, acompanhada pelo baixista Lukas Traxel e pelo baterista Gautier Garrigue.

Em 12 de Julho actua a guitarrista norueguesa Hedvig Mollestad, cuja música "junta influências que vão do hard rock e metal até ao jazz de John Coltrane e à música de improvisação contemporânea".

Hedvig Mollestad estará em palco acompanhada por Ellen Brekken, no baixo, e Ivar Loe Bjørnstad, na bateria.

A 10.ª edição do ciclo Julho é de Jazz encerra, em 13 de Julho, com o pianista Amaro de Freitas, "um dos principais nomes do jazz brasileiro da actualidade", que irá apresentar-se em formato trio, com Aniel Someillan no contrabaixo e Rodrigo "Digão" na bateria.

Os preços dos bilhetes para os concertos e exibição de documentários variam entre os quatro e os 25 euros. Além disso, estão disponíveis 50 passes gerais, que dão acesso aos sete espectáculos e aos dois documentários, pelo valor de 50 euros.