Dez anos depois, Bruno Pernadas volta ao sítio onde tudo começou

O sítio é o seu primeiro álbum, How Can We Be Joyful in a World Full Of Knowledge. Editado em 2014, vai ser revisitado em quatro concertos. O primeiro esta sexta-feira, na Culturgest, Lisboa.

Se para todos nós foi uma surpresa, imaginem para ele. No par de anos anteriores, de pouco trabalho artístico, Bruno Pernadas tivera o privilégio do tempo. Aproveitara as horas livres para, metodicamente, montar aquilo que não sabia se seria para editar ou sequer tocar ao vivo. A surpresa, para o público e para a crítica que logo o aclamou, chamava-se How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge. A surpresa, para ele, foi tê-lo editado e tocado, foi ver como a sua música se infiltrou tão rapidamente, profundamente, nos cada vez mais que a foram ouvindo. O ano era 2014.