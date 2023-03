Morreu José Duarte, um dos grandes divulgadores do Jazz em Portugal

José Duarte, um dos grandes divulgadores do jazz em Portugal, morreu aos 84 anos, noticiou a Antena 1.

Era o autor de Cinco Minutos de Jazz, “o mais antigo programa radiofónico mantido no ar”, que era transmitido na Antena 1 desde 1993 e começou na Rádio Renascença passando depois também pela Rádio Comercial. Em 2014, recebeu o Prémio Autores da SPA para Melhor Programa de Rádio e quando a 21 Fevereiro de 2006 se celebraram os 40 anos da primeira emissão desta rubrica diária, então na Rádio Renascença, foi lançada uma caixa com quatro CD.

José Duarte nasceu, em 1938, em Lisboa, no Bairro Alto, em Lisboa, e fundou o Clube Universitário de Jazz de Lisboa em 1958 e nesse ano iniciou a sua actividade na rádio com o programa Jazz Esse Desconhecido, na Rádio Universidade.

Nos anos 80 na Rádio Comercial foi o autor dos famosos programas Pão com Manteiga, À volta da meia-noite, Abandajazz e A menina dança? Na RTP2 teve os programas Outras Músicas (1990 a 1993) e Jazz a Preto e Branco (2001).

Com numerosos textos sobre jazz na imprensa (o primeiro no Diário de Lisboa, em 1960), José Duarte foi o responsável pela gravação do primeiro LP de jazz gravado ao vivo e editado em Portugal com músicos estrangeiros (Estilhaços, de Steve Lacy, registado em Lisboa, em 1972, no antigo Cine-teatro Monumental, no 6º aniversário do Cinco Minutos de Jazz).

Quando José Duarte fez 80 anos, estreou-se o documentário Jazzé Duarte, que Jorge Paixão da Costa realizou sobre a sua vida.

João na Terra do Jaze (1981), Jazzé e Outras Músicas (1994), Cinco Minutos de Jazz (2000), História do Jazz (2000), Jazz, Escute e Olhe – Portugal 1971-2001 (2001) e Poezz – jazz na poesia em língua portuguesa (2004) são algumas das suas obras.

E foi também fundador e director da revista trimensal bilingue O Papel do Jazz (1997-1998).

De Maio a Dezembro 2005 foi coordenador e co-autor da colecção Let’s jazz em público, que incluía 31 volumes de CD/livro que foram editados semanalmente pelo PÚBLICO com a colaboração escrita de 25 músicos portugueses de jazz. E em 2008 foi coordenador e co-autor da colecção Frank Sinatra - The Golden Years, também com CD e livros editados semanalmente pelo jornal Correio da Manhã.