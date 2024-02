Enóphilo ruma a Vilamoura. Um terço dos produtores no evento fazem vinho no Algarve

É a primeira edição do Enóphilo Wine Fest no Algarve. E dos 35 produtores presentes na feira que decorrerá no hotel D. Pedro Vilamoura, já este sábado, dez fazem vinho na região.

É a primeira vez que o Enóphilo Wine Fest, evento organizado por Luís Gradíssimo e que com esta incursão a Sul conta já 21 edições, ruma ao Algarve, em concreto à cidade de Vilamoura. E é já este sábado, dia 2 de Março, das 15h às 20h.

No hotel D. Pedro Vilamoura, será possível provar vinhos de todo o país, com a presença de 35 produtores nacionais, mas o destaque irá para os vinhos algarvios e para aquela que pode ser descrita como a mais jovem das nossas regiões vitivinícolas, na contemporaneidade, claro. O evento tem o apoio da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), que pretende dar a conhecer ao país (e aos estrangeiros que eventualmente apareçam no evento também) os vinhos da região. Serão dez os representantes locais.

Os diferentes produtores nacionais mostrarão no Algarve centenas de vinhos, desde referências clássicas e vinhos consagrados até às mais recentes novidades, "reflectindo a diversidade e a qualidade da produção vinícola em Portugal", escreve a organização numa nota de imprensa enviada às redacções. Sendo certo que, e segundo Luís Gradíssimo, citado no mesmo comunicado, este é sempre um evento de “vinhos de nicho, de produtores de nicho”.

“Vir para o Algarve foi muito pensado e entendemos que era o momento certo. O Sul do país tem um potencial tremendo para muitos dos vinhos de nicho portugueses, pequenas produções de vinhos únicos, com valores acima da média, que se posicionam num mercado que está receptivo a novas experiências e valoriza a qualidade, a novidade e a disrupção que muitos dos nossos produtores têm vindo a apresentar”, refere o organizador do evento que existe desde 2015 e já teve edições em Lisboa, Porto, Coimbra e Braga.

“Para a nossa região que é constituída por produtores com pequenas produções, eventos como o Enóphilo permitem dar a conhecer os vinhos a um público geral, mas interessado no produto, que valoriza a qualidade e o contacto de proximidade com o produtor”, observa, por seu turno, a presidente da CVA, Sara Silva.

Esta é a lista dos produtores algarvios que estarão presentes neste Enóphilo: Adega do Cantor, Arvad Wine, Cabrita Wines, Marcha Légua, Monte da Ria, Quinta da Penina, Quinta do Canhoto, Quinta do Rogel, Quinta dos Sentidos e Quinta dos Vales.

Das restantes regiões, marcarão presença no evento os produtores Val Moreira, Quinta dos Abibes, Joaquim Arnaud, Quinta de Paços, Duplo PR, Rosa da Mata / Quinta da Ramalhosa, Quinta da Rabiana, Pedra Só, Casal das Aires / Somnium, Vale dos Ares / 100 Igual, Titan of Douro, Quinta do Escudial, 1000 Curvas, Quinta do Paral, Mont'alegre, Quinta do Tamariz, Vinilourenço, Cizeron Wines, Constantino Ramos, Chapeleiro, Villa Oeiras, Justino's Madeira Wine, Quinta da Alorna, Herdade do Arrepiado Velho, XXVI Talhas,

A região vitivinícola do Algarve tem hoje cerca de 1.427 hectares de vinha, o que faz dela a segunda região mais pequena em área de vinha em produção em Portugal (a seguir a Carcavelos). As particularidades existentes no litoral, no barrocal e na serra algarvia deram origem a quatro Denominações de Origem: Lagos, Portimão, Lagoa e Tavira.

Os bilhetes para o Enóphilo estão à venda nos locais habituais e online na Ticketline e custam 20 euros (15 em pré-venda).