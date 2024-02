Mesmo debaixo de fogo, MP tem de permanecer imune aos ataques, diz Lucília Gago

Em final de mandato, com funções a terminar em Outubro próximo, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, deixou esta quinta-feira um recado à classe que comanda: os procuradores devem manter-se imunes às investidas e ataques de que estão e continuarão a ser alvo.

A representante máxima do Ministério Público falava no XIII Congresso dos Magistrados do Ministério Público, que começou hoje em Ponta Delgada. E foram várias as alusões que fez à chuva de críticas suscitadas pela actuação dos procuradores em inquéritos como a Operação Influencer, que levou à demissão do primeiro-ministro António Costa, ou os processos que envolvem dirigentes da Madeira, para confessar “desesperança”, “desalento e desagrado”.

“Importa, não obstante as investidas e os ataques, que o Ministério Público zele, no escrupuloso respeito da Constituição e da lei, pelo cumprimento das suas atribuições, imune, ontem como hoje e também no futuro, a quaisquer pressões ou ingerências, directas ou indirectas”, sublinhou Lucília Gago, lamentando que algumas das suas decisões tenham gerado “sentimentos adversos, alguns altamente tóxicos e até odiosos”.

"Somos confrontados e fustigados pelo questionamento sobre a adequação dos meios empregues e sobre os timings das diligências e por conjecturas sobre a intencionalidade subjacente, situada fora do contexto processual, numa perigosa amálgama apresentada pelo menos com sibilinas alusões quase inevitavelmente atributivas de uma presunção de culpa à Procuradora-Geral da República e ao Ministério Público, reservando-lhes o papel de exclusivos ou principais responsáveis das páginas mais negras da realidade judiciária que hoje vivemos", descreveu a magistrada.

Manifestando-se preocupada com esta “convergência opinativa” desfavorável à classe que representa, a procuradora-geral da República a fez questão de aludir ao contributo que para o ambiente crítico têm dado, “por vezes com estrondo, destacadas figuras” – e nas quais incluiu, sem nomear ninguém, também colegas do Ministério Público. Recorde-se que um dos seus antecessores, Cunha Rodrigues, exigiu explicações públicas sobre o transporte, pela Força Aérea, da cerca de centena e meia de inspectores que ali foram realizar buscas. "Os aviões militares não são uma empresa de transportes", argumentou.

Mas este não foi o único pesar de Lucília Gago. Num claro reparo ao poder político, a mesma responsável declarou que um dos maiores desalentos que levará consigo se relaciona com a falta de consagração da autonomia financeira do Ministério Público. “Torna-se cada vez mais flagrante, com efeito, que só ela proporcionará a afectação de recursos necessários ao eficaz combate à criminalidade, particularmente a mais grave, a mais censurável e violenta. Só a autonomia financeira permitirá também garantir a efectiva autonomia do Ministério Público relativamente aos demais poderes do Estado”, avisou.

A necessidade de um pacto na área da justiça, mesmo sem usar este termo, foi outro tema abordado nos Açores pela representante máxima dos procuradores, para quem urge promover convergências de entendimento relativamente à "inadiável reformulação" dos principais diplomas respeitantes à organização dos tribunais e ao direito penal e processual penal.

Sem apontar culpados, Lucília Gago teve ainda tempo para criticar os atrasos registados na justiça: "Não serve a justiça, nem nenhum dos concretos protagonistas dos casos investigados, a existência de processos penais pendentes, sem decisão final consolidada, ao longo de extensos períodos temporais que chegam a perdurar mais de uma década".