Podcast. Rui Tavares, explique-se!

Rui Tavares disse que “a direita democrática tem de ter com quem dialogar”. O que quis dizer o porta-voz do Livre?

Em Odemira, Rui Tavares foi questionado sobre cenários pós-eleitorais e respondeu que "a direita democrática tem de ter com quem dialogar". E quando a Aliança Democrática clarificar "que não conta com a extrema-direita para nada, é possível fazer muita coisa em conjunto que é necessária para melhorar a nossa democracia", acrescentou. O que quis dizer o porta-voz do Livre?

O som do dia é do "fazedor" Pedro Nuno Santos e, em modo PÚBLICO na Estrada, vamos à boleia da caravana do Chega, com o jornalista Luciano Alvarez.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.