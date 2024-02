Ninguém se esqueceu dos andaimes, esta casa no Restelo é mesmo assim

É no Restelo, em Lisboa, que se encontra esta moradia geminada convenientemente chamada Scaffold House (em português seria algo como "casa andaime"). A estrutura metálica branca que liga os pisos da casa é um dos elementos principais – parece que alguém se esqueceu mesmo de tirar os andaimes.

A razão de existirem é simples. A sala está no primeiro andar, com uma vista “espectacular” sobre Monsanto e a foz do Tejo, explica ao P3 o arquitecto responsável pela reabilitação desta casa, António Costa Lima. “Nem todas as habitações do Restelo têm este privilégio, mas esta casa sim.”

Contudo, se por um lado a elevação da sala é uma “grande vantagem”, por outro impôs um desafio: como fazer a passagem da sala para o jardim, que está no rés-do-chão, de um modo “agradável e menos agressivo”? A resposta surgiu com a criação do objecto central deste projecto, que também nomeia a casa: uma estrutura metálica, “elegante e leve”, construída no lado exterior da moradia, com vários patamares, explica o arquitecto.

Além de permitir a passagem entre pisos, a estrutura branca de ferro – descrita várias vezes como “esqueleto estrutural” ou “andaime” — ainda oferece “uma série de espaços exteriores” com “características diferentes”: aqui, encontram-se sítios para ler, estar e para receber pessoas.

O exterior da Scaffold House foi renovado — não para dar um toque moderno ao projecto, mas para recuperar pormenores da construção original. “Nós requalificamos o exterior para irmos ao encontro ao desenho original [da habitação]”, esclarece o arquitecto.

A identidade histórica da moradia também é preservada no interior do espaço, porque também aqui foram recuperados os materiais que já existiam antes e os acabamentos originais da casa. Ainda assim, para que a novidade trazida pela estrutura metálica não colidisse com os pormenores antigos reabilitados, foram introduzidos novos elementos no interior da casa, que se prolongam para o exterior e que acabam por se interligar com o “esqueleto”.

Texto editado por Inês Chaíça