Na “pornografia prateada” (do inglês “silver porn”), elas não parecem mães, mas avós. A par do crescente envelhecimento populacional no Japão, este género cinematográfico, com protagonistas acima dos 65 anos, é já um mercado em expansão. Por cá, a pornografia “prateada” não é prática comum — mesmo que em Espanha e Itália as “mature” sejam já as mais procuradas no Pornhub. Mas há questões que preocupam os especialistas.

