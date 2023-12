Sexo terapêutico ou hentai. O que mais procuraram os utilizadores do Pornhub em 2023?

Já é um clássico da época — ou não estivesse na sua 10.ª edição —, o Pornhub passou o ano em revista e diz-nos o que os utilizadores andaram a procurar (e a ver) em 2023. Olhando para o top geral dos mais vistos percebem-se algumas tendências: o pódio está dividido entre “idade de ouro”, como lhe chamou o site (com categorias e termos como “mature” ou “milf”), “tamanhos” e “máquinas de sexo” (há quem goste de procurar coisas como “android roleplay”). Mas há outras surpresas.

Se ver “uniformes” no top não surpreende ninguém, o mesmo não se pode dizer de “sexual healing” (ou cura sexual): de acordo com os dados do Pornhub, parece que a terapia está na moda. Os termos “massagens de terapia”, “sexo terapêutico” e “foot therapy” (um tratamento de medicina alternativa) foram algumas das expressões que mais ganharam espaço nas pesquisas do Pornhub. “A cura física liderou os resultados”, explicou a plataforma.

Por outro lado, termos profissionais como massagem terapêutica, terapeuta sexual e até personal trainer foram mais procurados. De uma forma geral, expressões que associam o sexo a terapia cresceram, em todo o mundo, 344%.

De acordo com os dados do site de pornografia mais popular do mundo, a idade média dos utilizadores era de 37 anos. Mais de metade dos utilizadores está entre os 18 e os 34 anos — 27% tem entre 18 e 24 anos, enquanto 26% tem entre 25 e 34 anos. Contudo há dados específicos sobre os hábitos pornográficos das diferentes gerações.

A geração Z tem “um interesse particular por cosplay”, categoria que cresceu 146%. Ainda de influência japonesa entra a categoria "hentai", com um crescimento de 94%. A geração Z mostrou ainda interesse nas categorias interactivo e smoking (a fumar).

Por outro lado, a geração Y (dos 25 aos 34 anos, segundo o Pornhub) prefere homens musculados e mulheres tatuadas, as duas principais categorias que cresceram 69% e 43%, respectivamente. Logo a seguir surge o cosplay e o roleplay.

Dos 35 aos 54 anos, a chamada geração X, o pódio de pesquisas é ocupado por sexo lésbico (que surge em primeiro lugar), vintage e trans. Já os boomers, com mais de 55 anos, procuraram por smoking, trans e handjob.

A categoria trans é, na verdade, transversal em todas as idades (à excepção da geração Z), embora vá mudando de lugar na posição da pesquisa. Em comparação com as outras faixas etárias, as pessoas com mais de 55 anos estão 58% mais interessados em ver pornografia trans do que as gerações mais jovens — e há outro conteúdo LGBTQI+ que se destaca nesta faixa etária: o sexo entre homens bissexuais, cuja procura aumentou 38%.

Idades à parte, a análise do top de 2023 do Pornhub mostra que o termo mais pesquisado do ano foi “hentai”, seguido de milf e lesbian.​

No que toca ao “hentai”, que se refere a um tipo de personagens de manga e anime japonês conhecido por cenas sexuais e conteúdos sexuais explícitos, é o terceiro ano consecutivo em que a expressão lidera as pesquisas dos utilizadores. No site em que dá a conhecer as tendências do ano, a Pornhub lembra que este termo ocupava, em 2014, o 10.º lugar nas pesquisas e atribui este crescimento contínuo à popularidade do anime e de séries como Overwatch e Fortnite.

A categoria mais pesquisada pelos portugueses é...

Olhando para países, em Portugal, o termo mais pesquisado foi "lésbica". Já os espanhóis preferem vídeos da categoria "mature", assim como Itália. Em França os internautas procuram vídeos de sexo anal. Nos Estados Unidos da América o conteúdo mais procurado é de pessoas negras, enquanto que para os brasileiros a preferência é a mesma de França: categoria anal.

E se olharmos por género? Em termos globais, os homens quiseram ver "japonesas", tal como no último ano, mas as categorias "mature", "milf" e "anal" também estiveram no top masculino. As preferências femininas mantiveram-se intactas face ao último ano: sexo lésbico, "japonesas" e "trios" foram as categorias mais vistas deste ano.