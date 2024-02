Operadores ferroviários de mercadorias recusam pagar aumento da taxa de uso

"A APEF — Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias mostra-se profundamente desiludida com o aumento de 23% da Taxa de Uso de Infra-Estrutura [portagem ferroviária] aplicada pela IP [Infra-estruturas de Portugal] aos operadores ferroviários de mercadorias”, tanto mais que o Governo já tinha prometido reverter este aumento, em linha, aliás, com as recomendações do regulador, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

