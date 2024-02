A Caixa Geral de Depósitos (CGD) aprovou aumentos salariais para todos os trabalhadores, com uma actualização média de 3,25% e efeitos retroactivos a 1 de Janeiro. A decisão, já aplicada no mais recente processamento salarial, foi tomada de forma unilateral por parte da administração no início desta semana, quando se realiza uma greve dos trabalhadores do banco público e numa altura em que as negociações com os sindicatos ainda estão a decorrer.

