Duna: Parte Dois, A Irmandade da Sauna e outros filmes para ver esta semana

Um épico interplanetário onde Timothée Chalamet dá vida ao jovem Paul Atreides, nascido numa sociedade feudal, onde várias casas nobres se digladiam para obter a especiaria melange, a mais preciosa substância encontrada no universo. Esse condimento alucinogénio, que apenas existe no planeta Arrakis – também conhecido como Dune pela sua imponente paisagem desértica –, é usado para estender a vida humana, fazer viagens interestelares e garantir, a quem a possuir, poderes sobre-humanos.

Nesta segunda parte, voltamos a seguir Paul, dado como morto pelos seus inimigos, quando se junta aos Fremen, um grupo de nativos capazes de sobreviver no deserto e aos gigantescos vermes de areia. Paul, que continua a ter visões e sonhos proféticos, vai adoptar o nome Muad'Dib e começar um duro treino para se vingar dos conspiradores que mataram o seu pai e destruíram tudo aquilo que conhecia. Com a ajuda de Stilgar (Javier Bardem) e de Chani (Zendaya), por quem está apaixonado, Paul Atreides torna-se o líder da rebelião que vai enfrentar corajosamente os Harkonnen​.​

Depois de, em 1984, David Lynch ter transformado em filme Dune, a famosa obra de ficção científica escrita por Frank Herbert (1920-1986), a história foi reinventada em 2021 por Denis Villeneuve, que agora a completa com este filme.

Para além de Chalamet, Zendaya e Bardem, o filme volta a contar com a presença de Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Dave Bautista, Léa Seydoux, Florence Pugh e Christopher Walken, entre outros. A música é novamente da responsabilidade de Hans Zimmer, autor de algumas das mais icónicas bandas sonoras do cinema.

Estreado no Festival de Cinema de Sundance (EUA) – onde recebeu o prémio de melhor realização de documentário – este filme marca a estreia em realização da estónia Anna Hints e fala-nos de um grupo de mulheres de várias idades que se junta numa sauna de fumo.

Ali, criam uma espécie de irmandade e, sem vergonha ou julgamento, discutem os seus problemas pessoais e aconselham-se mutuamente, revelando as suas fragilidades mas também a sua coragem.

Co-produção entre a Estónia, França e Islândia, um filme que celebra a força dos elos que unem as mulheres entre si, ao mesmo tempo que mostra uma importante tradição na Estónia: as saunas de fumo, reconhecidas desde 2014 como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

A atravessar uma fase particularmente atribulada, Marc (Pierre Niney) pega em toda a equipa de rodagem e vai terminar o filme que tem em mãos na casa da aldeia da sua amorosa tia Denise. Tudo parece bem encaminhado até ele ser assaltado por um tal número de ideias espantosas que perde completamente o fio à meada. De modo a colocar a sua cabeça em ordem e terminar o filme, decide escrever O Livro das Soluções, uma colectânea de dicas para descomplicar cada um dos seus problemas.

Estreada no Festival de Cinema de Cannes, uma comédia realizada pelo francês Michel Gondry – famoso por O Despertar da Mente, Óscar de melhor argumento em 2005, partilhado com Charlie Kaufman e Pierre Bismuth –, que se baseia na sua própria experiência na rodagem de A Espuma dos Dias (2013).

A personagem da tia Denise é inspirada na verdadeira tia de Michel, Suzette Gondry, já retratada por ele no documentário L'épine dans le coeur (2009) e dona da casa onde este filme foi parcialmente filmado.

Com realização e argumento do romeno Bogdan George Apetri, Milagre é o segundo momento da trilogia iniciada com Neidentificat (2020) e está dividido em duas partes: a primeira conta a história de Cristina (Ioana Bugarin), uma jovem noviça que foge do convento para resolver uma questão urgente que nunca chega a explicar; a segunda acompanha o detective Marius Preda (Emanuel Parvu) que se esforça por encontrar pistas que o levem ao paradeiro de Cristina, que não regressou. A investigação de Marius fá-lo seguir o trajecto da rapariga por vários locais, contactando as pessoas que com ela se cruzaram, num esforço de compreender os motivos que a levaram a sair do convento.

Estreado no Festival de Cinema de Veneza, Milagre foi considerado o melhor filme no Festival de Cinema de Varsóvia (Polónia) em 2021 e também no Festival Internacional de Cinema de Tromsø (Noruega) de 2022.

Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall, respectivamente) são dois primos senegaleses que resolvem deixar a família em Dacar e tentar a sorte na Europa, atravessando o deserto do Sara e o Mediterrâneo em direcção à Sicília (Itália).

Mas os obstáculos com que se deparam no deserto, os horrores dos campos de prisioneiros líbios e os perigos que enfrentam no mar vão marcá-los profundamente. E, se no início os dois rapazes eram movidos pela esperança numa vida melhor, depressa o seu percurso se transforma num pesadelo dominado pelo arrependimento e pela luta pela sobrevivência.

Um drama comovente sobre um dos grandes problemas da actualidade, a crise dos imigrantes vindos de África, que mostra as dificuldades e (não poucas vezes) a crueldade a que são sujeitas as pessoas que tentam escapar à pobreza ou às guerras dos seus próprios países.

Estreado no Festival de Cinema de Veneza – onde o italiano Matteo Garrone (Dogman, Gomorra, Pinóquio) recebeu o Leão de Prata pela realização e Seydou Sarr o Prémio Marcello Mastroianni enquanto jovem actor emergente –, Eu Capitão foi nomeado para o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e está também nomeado para o Óscar na mesma categoria.

O argumento é da responsabilidade de Garrone, Massimo Ceccherini, Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri.

