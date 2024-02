Município de Aveiro atinge recorde de dormidas e visitantes

Mais 42 mil dormidas e mais 70 mil pessoas a visitarem os museus, galerias e lojas turísticas da cidade. Os dados do turismo registado, no ano de 2023, no município de Aveiro apontam para mais um recorde, ultrapassando o balanço de 2022, que já tinha sido um ano recordista. Ao nível das dormidas, os dados da Câmara Municipal de Aveiro e do Turismo Centro de Portugal dão conta de um aumento de 10,4% face a 2022. No que toca às visitas a museus, galerias e lojas turísticas o crescimento andou na ordem dos 32%. Para 2024, as expectativas também são optimistas. O movimento registado no mês de Janeiro e a programação da Aveiro 2024 - Capital Portuguesa da Cultura deixam antever mais um ano de crescimento.

Os números disponibilizados pela autarquia aveirense em dia de abertura da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, apontam para um total de 446.972 dormidas em 2023, mais 42.067 do que em 2022, com Agosto (60.166), Julho (50.357) e Setembro (47.263) a liderarem a lista de melhores meses. O número de dormidas mensais ao longo do ano de 2023 em Aveiro foi sempre superior ao de 2022, avalia o gabinete da presidência, sendo que os meses que contabilizaram um maior crescimento foram Abril (mais 7.792), Janeiro (mais 6.042), e Setembro (mais 5.473). Em termos percentuais, o mês que teve a maior subida foi Janeiro, com um aumento de quase 40%.

No que respeita às visitas a museus e galerias de exposições, Aveiro passou de 170.297 visitantes, em 2022, para um total de 229.315, em 2023, ou seja, mais 59.018 pessoas, o que se traduz num crescimento de 35%. Especificamente nas lojas turísticas (Loja Turismo, museus e Estação), dos 48.622 visitantes, em 2022, passou-se para um total de 59.640 visitantes em 2023, isto é, mais 10.396 pessoas – perfazendo um crescimento de 21%.

“Além de serem absolutamente objectivos, são indicadores muito expressivos na sua dimensão”, destaca o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, atribuindo esta tendência de forte crescimento a vários factores. Começando, desde logo, pelo quadro nacional – Portugal fechou 2023 com números recorde ao nível do turismo -, ainda que “o país esteja a crescer desde 2012/2013 e Aveiro só tenha arrancado para esse crescimento em 2016/2017”, nota o edil.

No entender de Ribau Esteves, entre os factores que mais têm contribuído para que Aveiro seja um dos municípios “que percentualmente mais tem crescido”, está esse “motor principal, que são as empresas privadas, nomeadamente o sector de alojamento local que, em dez anos, passa de 30 camas para 2.500 camas, e também os operadores turísticos, marítimo-turísticos, a restauração”. A este contributo do sector privado, somam-se, ainda, os “investimentos nos museus”, “a abertura do novo espaço da Estação”, “a requalificação da Igreja das Carmelitas”, “a aposta na cultura, com um aumento da quantidade e qualidade da programação”, assim como o calendário de eventos anuais, como é o caso da Maratona da Europa, que em 2023 levou participantes de “34 países diferentes” a Aveiro.

Mais do que celebrar os números de 2023, Aveiro quer trabalhar no sentido de voltar a bater recordes em 2024, “sabendo, desde já, que os primeiros indicadores vão exactamente nesse sentido”. “Janeiro deste ano foi melhor do que Janeiro de 2023”, afiança o presidente do município que, até ao final de 2024, quer ser “ponto de encontro da cultura em Portugal”. A programação de Aveiro 2024 assenta em quatro temas principais, um por cada trimestre - o ano arrancou com o tema cultura e identidade, seguindo-se cultura e democracia, ficando para os seguintes trimestres os temas cultura e sustentabilidade e cultura e tecnologia -, com um conjunto de eventos, de vários campos artísticos, a serem apresentados nos mais diversos espaços do município.