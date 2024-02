Portugal lidera a subida do preço do azeite na UE. Porque é que o azeite está tão caro?

São dados do Eurostat: Portugal lidera a subida do preço do azeite em toda a União Europeia (UE). Em Janeiro passado, o preço médio do azeite na UE tinha aumentado 50% face ao mesmo mês do ano anterior. Já em Portugal, o aumento foi de 69%.

Mas o que explica tão grande crescimento no preço e porque é que é em Portugal que se registam os maiores aumentos? Será que os preços podem subir ainda mais? Ou estamos a chegar a um tecto máximo?

Neste episódio, ouvimos Carlos Dias, jornalista que tem acompanhado o tema no terreno.