Portugal lidera subida do preço do azeite na UE

Em Janeiro, valor na União Europeia estava 50% acima do registado um ano antes. Em Portugal, diferença era de 69%, avalia o Eurostat. São mais 3,5 euros por cada litro no espaço de um ano.

Que o valor de venda ao público do azeite tem vindo a atingir valores nunca vistos em Portugal nos últimos meses já é sabido, mas novos dados do Eurostat vêm agora demonstrar como se destacam no contexto europeu.

Segundo o gabinete estatístico europeu, em Janeiro passado o preço do azeite tinha aumentado 50% face a igual mês de 2023 na média da União Europeia.

E, segundo a nota estatística libertada pelo Eurostat esta terça-feira, no grupo de 27 Estados-membros da União houve um que se destacou: Portugal. “Em Janeiro de 2024”, escreve o serviço estatístico, “todos os países registaram um aumento da inflação anual referente ao preço do azeite”, com os “maiores aumentos” a verificarem-se “em Portugal (mais 69% em comparação com Janeiro de 2023), seguido pela Grécia (67%) e Espanha (mais 63%)”.

Do grupo dos maiores produtores da UE, apenas a Itália registou um aumento abaixo de 50%. Espanha, Itália, Grécia e Portugal são os países que mais produzem e consomem azeite no mercado único.

O Eurostat adianta ainda que, na União Europeia, “o preço do azeite disparou na segunda metade de 2023, com um aumento de 37% em Agosto (por comparação com Agosto de 2022)”. “Uma tendência”, acrescenta, “que acelerou em Setembro (mais 44%) e Outubro (mais 51%)”, com o pico a ser atingido em Novembro (mais 51%). No último mês do ano a subida anual do preço de venda desacelerou para 47%, face ao final de 2022.

Mais 3,5 euros por litro num ano

Entre 1 e 28 de Janeiro passado o preço do azeite virgem (sem adição de azeite já refinado) custava em Portugal uma média de 8,67 euros por litro, com a categoria mais elevada – do azeite virgem extra – a chegar aos 8,86 euros por litro. São os valores que constam no último boletim do Observatório de Preços Agro-alimentar português, referentes à média de preços ao consumo e que revelam que, face ao período homólogo de 2023, os aumentos foram de 68% e 67%, respectivamente, em linha com os dados do Eurostat agora revelados.

No caso do azeite virgem, um litro aumentou assim 3,50 euros num ano (de 5,17 euros para 8,67 euros), verificando-se uma subida de 1,52 euros, ou 21%, face às quatro semanas anteriores, referentes a Dezembro de 2023.

No caso do azeite virgem extra, o preço médio de cada litro (volume diferente do das garrafas normais de venda ao público nos supermercados, já que estas contêm apenas 750 mililitros, ou 0,75 litros) aumentou 3,55 euros em 12 meses (de 5,31 euros para os já referidos 8,86 euros). Face às últimas quatro semanas do ano anterior (que englobam a época de maior consumo do Natal), o preço até recuou, 1%, ou 0,12 euros (12 cêntimos de euro).

Talvez por causa dos preços elevados, que o Observatório sublinha que é uma tendência dos últimos quatro meses, o azeite virgem extra “diminuiu a taxa de penetração nos lares [que mede a percentagem de lares que adquiriram o produto no período analisado] de 18,2% em 2023 para 13,9% em 2024”.