“Isto é uma doidice! Um litro de azeite a 9,99 euros?”

Hermínia Tojal não sabia que azeite escolher de entre as várias marcas e preços que se perfilavam nas prateleiras de uma das superfícies comerciais de Beja. A filha tinha-lhe chamado a atenção: nem todo o azeite podia ser utilizado no tempero das saladas, de batatas com bacalhau ou peixe cozido. Os elevados valores do colesterol impunham-lhe esta dieta alimentar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt