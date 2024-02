Sobre Carris: as propostas dos partidos para a ferrovia

Na antecâmara das eleições legislativas de 2024, o podcast Sobre Carris recebeu representantes dos partidos para discutir apenas um tema: ferrovia.

A alta velocidade, o papel do estado, o futuro da rede, as ligações internacionais e a forma de trazer pessoas para o transporte público foram os tópicos de debate numa conversa no auditório do PÚBLICO.

O debate contou com a participação de José Carlos Barbosa (PS), João Cunha (IL) e Bruno Dias (CDU). A moderar a conversa estavam os membros do podcast Sobre Carris: Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes e Ruben Martins.

Siga o programa Sobre Carris no Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Escreva à equipa do Sobre Carris através do email: comboios@sobrecarris.pt