IRS: como é que funciona a validação de facturas?

Validar facturas é cada vez mais simples e envolve os contribuintes no combate à evasão fiscal. Neste Manual de Economia tentamos compreender a linguagem do IRS.

Deduções à colecta. Emissão de facturas. Despesas gerais familiares. Dedução pela exigência de factura. O que significam estes conceitos e como funcionam os processos que permitem aos contribuintes descontar alguns dos seus consumos no IRS no momento da entrega dos rendimentos anuais. Neste episódio do Manual de Economia, a partir de um texto do Portal das Finanças, tentamos compreender o funcionamento do sistema de validação de facturas.

Manual de Economia está disponível às terças-feiras em todas as aplicações para escuta de podcasts — como o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.