Exportações portuguesas vão para países vizinhos para contornar sanções à Rússia

Fenómeno regista-se em toda a UE e Portugal não é excepção: ao mesmo tempo que as exportações para a Rússia caíram por causa das sanções, dispararam as vendas para os países vizinhos.

De repente, de 2021 para 2023, as exportações portuguesas de produtos químicos para o Quirguistão passaram de apenas 100 euros para mais de 80 mil euros e as vendas de todos os bens nacionais para esse país passaram a ser quase oito vezes maiores do que eram. A explicação? Exportar bens para o Quirguistão e para vários outros países próximos da Rússia parece estar a ser uma forma de as empresas europeias, incluindo as portuguesas, passarem ao lado das sanções impostas ao comércio com a Rússia por causa da guerra na Ucrânia.