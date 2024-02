A Miragem de Luís Represas é uma nova ponte entre Portugal e Brasil

Ter encontrado uma canção que gravara no Brasil há dez anos deu a Represas o mote para um álbum pensado e gravado entre cá e lá, só com músicos brasileiros. É a sua Miragem, em breve nos coliseus.

Depois da tempestade do anterior Boa Hora (2018), uma (só aparente) bonança: Luís Represas está de volta aos discos com um álbum gravado entre Portugal (vozes, dele e do coro) e o Brasil (todos os músicos). Chamou-lhe Miragem, porque foi essa canção que lhe serviu de impulso. E desta vez não se envolveu na produção, entregue a um conhecido músico e produtor brasileiro: Ricardo Leão, nascido em Goiânia em 1959 e produtor de cerca de 300 discos de nomes como Milton Nascimento, Martinho da Vila, Adriana Calcanhotto, Elba Ramalho ou Margareth Menezes. Vai ser apresentado ao vivo em meados de Março, dia 14 no Coliseu do Porto e no dia 15 no Coliseu de Lisboa.