Liberais foram ao Porto de Sines elogiar as parcerias “público-privadas”

A visita ao Porto de Sines foi a única acção do segundo dia de campanha da IL. O líder do partido escolheu-o como exemplo do que quer para o país: “Crescimento económico” e mais parcerias idênticas.

Ponto único de agenda no segundo dia da campanha da IL após o debate das rádios: visitar o Porto de Sines e reunir-se com a sua administração. A reunião foi fechada aos jornalistas, pelo que só ficou perceptível a razão da visita quando o líder do partido, Rui Rocha, a explicou: o porto de Sines tem uma “relevância estratégica no crescimento do futuro do país” e funciona num “modelo de parceria público-privada” — a IL, que quer incentivar este modelo, foi lá para dar “um sinal” ao “país”.

“O porto de Sines tem uma relevância estratégica no crescimento futuro do país. Não só o porto, mas a envolvência. É um sinal que queremos dar ao país, assim como outro”, disse. O “outro”, prosseguiu, é o porto ser um “modelo de parceria público-privada que funciona bem”.

“Tratando-se de um porto público, tem a funcionar um conjunto de concessões onde os privados asseguram a exploração. (…) Traz riqueza à região e ao país, assegurando os princípios básicos de gestão e do interesse público”, descreveu.

Recorde-se que, nos “dez desafios” que a IL deixou ao PSD para um acordo pós-eleitoral, está uma “reforma da saúde” com “um modelo de parceria público-privada”. Durante o debate com o líder do PSD, Rocha disse-lhe que os dois partidos eram “bem capazes” de se “entender” sobre o assunto. Os liberais propõem um modelo idêntico para a educação, mas não o incluíram nos “desafios” remetidos ao PSD.

Questionado sobre se Luís Montenegro, líder do PSD, deveria esclarecer as suas condições para o xadrez de governabilidade (ou ingovernabilidade) que se avizinha após 10 de Março, o líder dos liberais considerou ser “responsabilidade” de “todos os agentes políticos serem claros relativamente aos cenários em que se movem”. Seria, por isso, uma “vantagem para os portugueses” saber o que Montenegro fará.

Por fim, Rocha, à semelhança do que sempre disse, reiterou que nunca fará qualquer tipo de acordo com o Chega. E considerou que Montenegro tem sido “muito claro” também ao rejeitá-lo.

Rocha chegou ao porto de Sines pelas 16h20, acompanhado pelos deputados Rodrigo Saraiva e Joana Cordeiro, assim como pelo candidato a deputado pelo círculo de Setúbal, Jorge Miguel Teixeira. Reuniu-se depois com um dos administradores do Porto, neste caso Duarte Lynce de Faria. A reunião durou cerca de 40 minutos e, no fim, houve declarações à imprensa.