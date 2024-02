Agricultores em protesto “cercam” reunião dos ministros da agricultura da UE

Milhares de agricultores em protesto montaram, esta segunda-feira, um “cerco” ao edifício do Conselho da União Europeia, onde decorre uma reunião dos ministros da Agricultura da União Europeia para discutir algumas das propostas avançadas pelo executivo comunitário em resposta às manifestações do início do mês — entre as quais uma alteração das regras relativas ao pousio, a revisão dos critérios para o uso de pesticidas ou a simplificação de procedimentos administrativos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt