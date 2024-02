Morreu Kenneth Mitchell, actor de Star Trek: Discovery e de Captain Marvel

O actor canadiano Kenneth Mitchell, conhecido pelos seus papéis em Star Trek: Discovery (2017-2021) ​e no filme da Marvel Captain Marvel (2019), morreu aos 49 anos, vítima de esclerose lateral amiotrófica (ELA), anunciou a família esta segunda-feira na conta oficial do actor no Instagram.

“Com o coração pesado, anunciamos o falecimento de Kenneth Alexander Mitchell, amado pai, marido, irmão, tio, filho e querido amigo de muitos”, lê-se no comunicado.

“Durante cinco anos e meio, Ken enfrentou uma série de desafios terríveis devido à ELA. À sua maneira, conseguiu ultrapassar cada um deles com graça e empenho em viver uma vida plena e alegre em cada momento”, refere ainda a família no comunicado. “Viveu segundo o princípio de que cada dia é uma dádiva e de que nunca caminhamos sozinhos. A sua vida é um exemplo brilhante de como alguém pode ser pleno quando vive com amor, compaixão, humor, inclusão e comunidade. Ken foi uma obra de arte inspiradora para todos os corações que tocou”

Numa declaração no site oficial, a equipa de Star Trek lamentou a morte do actor, que interpretou múltiplos papéis na série Star Trek: Discovery, incluindo os de Kol, Kol-Sha, Tenavik e Aurellio. Mitchell foi ainda Joseph Danvers em Captain Marvel e​ participou na série de televisão pós-apocalíptica Jericho (2006-2008), entre outros projectos.

Com uma média de cinco mil pessoas diagnosticadas todos os anos nos EUA, a ELA é uma doença neurodegenerativa progressiva que afecta as células nervosas do cérebro e da medula espinal. Os sintomas incluem dificuldade em andar, discurso arrastado e fraqueza muscular que acaba por afectar a mastigação, a fala e a respiração.