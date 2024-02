Hiroyuki Sanada é o Shogun entre portugueses no Japão de 1600

Chorus Girls

TVCine Edition, segunda-feira, 22h10

O ano é 1975. Na Dinamarca, o movimento feminista faz barulho a reivindicar direitos há muito postos de lado. Ao mesmo tempo, um grupo de oito bailarinas continua a sua vida normal, dançando em palco em trajes menores num ambiente de trabalho ultra-sexista, ao longo de todo um Verão. Essas vidas são o foco desta série de comédia negra, criada e escrita por Ditte Hansen & Louise Mieritz. São oito episódios.

Chappelle's Home Team – Donnell Rawlings: A New Day

Netflix, terça-feira

Donnell Rawlings é um cómico veterano, tendo pertencido ao elenco do programa de sketches Chappelle's Show e da reputadíssima série The Wire. Também faz stand-up, tendo tido um especial de comédia em 2010 e dois álbuns, o último dos quais com três anos. Agora terá uma actuação Netflix, com o selo de qualidade de Dave Chappelle – selo esse que, diga-se, significa bem menos nos dias que correm do que significava há duas décadas.

Conspiração Americana: Os Crimes do Polvo

Netflix, quarta-feira

Esta é a história de Danny Casolaro (1947-1991), um jornalista freelancer americano que foi encontrado morto na banheira de um quarto de hotel em West Virginia com os pulsos cortados, algo que foi classificado como suicídio. Ia à altura, e de acordo com as anotações que deixou para trás, ter com uma fonte a que chamava "o polvo", para falar de casos como o escândalo Irão-Contras da era Reagan. Ou seja, a tese de que se terá tradado afinal de um homicídio perdura há muito tempo. Zachary Treitz, realizador, e Mark e Jay Duplass, produtores, juntaram-se para, em quatro episódios, chegar ao fundo da verdade e investigar o que se passou realmente há quase 33 anos.

Reina Roja

Amazon Prime Video, quinta-feira

A trilogia Reina Roja, escrita por Juan Gómez Jurado, deu ao mundo em 2020 a personagem Antonia Scott: a pessoa mais inteligente do mundo, que resolve casos a partir do seu sótão em Madrid, do qual não gosta nada de sair. Também não adora quando vão lá ter com ela. Agora chega à televisão, numa série que Amaya Muruzabal escreveu e Vicky Luengo protagoniza.

O Astronauta

Netflix, sexta-feira

A estrela cómica Adam Sandler já exercitou a sua veia de actor mais sério para gente como Paul Thomas Anderson, James L. Brooks, os irmãos Safdie ou Tom McCarthy. Agora chegou a vez de o fazer para o sueco Johan Renck, que vem do mundo dos telediscos, nesta adaptação de um romance de Jaroslav Kalfař estreada no Festival de Berlim. Como o título indica, Sandler é um astronauta, neste caso enviado aos confins do sistema solar em busca de uma poeira estranha. Carey Mulligan e Paul Dano integram o elenco.