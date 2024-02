Brasil sagra-se hexacampeão mundial de futebol de praia

O Brasil bateu este domingo a Itália (6-4) e conquistou, pela sexta vez, o título de campeão do mundo de futebol de praia, impondo-se na final disputada no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com um "hat-trick" de Rodrigo.

A selecção transalpina marcou primeiro (3') por Genovali, com o Brasil a empatar no final do primeiro tempo (12'), por Rodrigo.

No segundo tempo, os "canarinhos" intensificaram o domínio e, aos sete minutos, chegaram à vantagem, novamente por Rodrigo. A Itália reagiu de imediato e empatou, por Fazzini.

Dois minutos depois, Bruno Xavier voltou a adiantar os sul-americanos. Um mau atraso de Genovali para o guarda-redes Carpita resultaria no autogolo que fechou o resultado em 4-2 favorável ao Brasil no final do segundo tempo.

Only one nation could lift the #BeachSoccerWC... we were treated to an INCREDIBLE Final! ???????? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 25, 2024

De "bicicleta", Brendo dilatou para três golos a vantagem que a "squadra azzurra" reduziu por Pazzini. Mas Rodrigo voltaria a "facturar".

Até final, os italianos reduziram novamente por Genovali, mas não evitaram o êxito do Brasil, que levantou o troféu pela sexta vez, depois dos sucessos em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017. A Itália foi vice-campeã pela segunda vez, depois de, em 2008, ter perdido igualmente na final com o Brasil.

No jogo de atribuição do terceiro lugar, o Irão goleou a Bielorrússia (que afastou Portugal), por 6-1, e arrecadou a medalha de bronze.