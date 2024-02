Eleições de A a Z

Antecipação da votação: voto antecipado em mobilidade

Todos os cidadãos recenseados no território nacional podem inscrever-se para votar antecipadamente, sem qualquer justificação. Chama-se “voto antecipado em mobilidade” e exige inscrição prévia, no site do Voto Antecipado ou via postal. Caso decida votar antecipadamente, pode escolher qualquer município do continente ou das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, incluindo o município em que normalmente vota. O voto antecipado decorre no domingo anterior à data oficial das eleições, isto é, a 3 de Março.