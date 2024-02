Gouveia e Melo diz que protesto dos militares seria “inadmissível”. IL e BE pedem salários

As “Forças Armadas são o último esteio da nação. Como tal, não devem fazer nenhuma acção que comprometa, não só a democracia como a estabilidade do país”, diz o Chefe do Estado-Maior da Armada.

O Chefe do Estado-Maior da Armada considera que "um protesto de rua dos militares" seria "completamente inadmissível". O almirante Gouveia e Melo reage assim ao facto de os militares terem admitido fazer acções de rua se os subsídios de missão da PSP e da GNR forem aumentados (como aconteceu aos da Polícia Judiciária), mas os das Forças Armadas não.

Em declarações à Rádio Renascença, esta sexta-feira, Gouveia e Melo defende que as manifestações dos militares "não devem ser feitas nem permitidas porque os militares são o último refúgio da estabilidade do país" e considera até que vão "contra o próprio regime democrático". "São inadmissíveis", vinca.

Para o almirante, as reivindicações devem ser "tratadas através do nível hierárquico nos fóruns apropriados que a democracia tem". Já questionado sobre se a possibilidade de os militares fazerem manifestações é um sinal de radicalização nas Forças Armadas, prefere não comentar.

"O que lhe quero dizer é que as Forças Armadas são o último esteio da Nação. Como tal, não devem fazer nenhuma acção que comprometa, não só a democracia como a estabilidade do país. E, portanto, nós, militares, não devemos ir para a rua... Não faz parte da nossa missão, da nossa ética e da forma como nos devemos comportar em democracia", observa.

IL fala em "formação", BE em "igualdade"

Também os partidos já começaram a reagir e tanto a Iniciativa Liberal como o Bloco de Esquerda defendem que é preciso resolver o "problema" dos salários da função pública. Mas se Rui Rocha quer mais crescimento económico para chegar lá e propõe uma "formação especializada" para os militares, Mariana Mortágua pede que o Governo reveja salários e carreiras e que garanta a "igualdade" entre as forças de segurança.

Defendendo que existe "um problema de remuneração em todas as áreas da função pública", o presidente da IL considera que "só há uma solução: apostarmos claramente no crescimento económico" para termos uma "remuneração competitiva". E, especificamente para as Forças Armadas, sugere que se crie uma "formação especializada que lhes dê competências para evoluir na carreira militar ou trazer benefício à sociedade no seu conjunto".

Também a coordenadora do BE considera que "há um problema transversal em todos os quadros do Estado" que é a "perda salarial", além da "estagnação das carreiras". Mas além de defender que as carreiras e os salários "sejam revistos", desafia ainda o Governo a "garantir a estabilidade, a igualdade e a justiça entre todas as forças de segurança".

"O Governo criou uma desigualdade entre as forças de segurança. Tem a responsabilidade de a resolver", afirma, apontando que essa é a "melhor forma de assegurar a estabilidade e a paz no país". com Lusa