Protesto de um homem só mobiliza centenas de polícias em vários pontos do país

Começou por ser o grito de um homem só o protesto que na noite passada mobilizou algumas centenas de polícias em vários pontos do país.

Em vez de rumar uma vez mais ao aeroporto de Lisboa, onde presta serviço, no passado domingo Pedro Costa partilhou um vídeo de seis minutos num grupo do WhatsApp a explicar como estava farto de não receber o suficiente para as tarefas de que está incumbido: "Perdi o medo há muito tempo, e a injustiça dos nossos vencimentos fez-me ganhar coragem. Se não fizermos nada irá tudo continuar na mesma ou pior. Ao longo de anos temos sido completamente negligenciados no que toca aos nossos vencimentos ". A seguir, o agente da PSP rumou à Assembleia da República e apelou aos colegas para se lhe juntarem, tendo-lhes endereçado uma carta aberta e várias propostas relacionadas com as reivindicações da classe. “Porque esta luta não é minha, é nossa”, sublinhava.

“O vídeo deste homem de 32 anos que está há cinco anos na profissão tornou-se viral e os colegas juntaram-se-lhe”, descreve o líder do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), Armando Ferreira. “Na primeira noite da vigília dormiu no chão, junto à escadaria do Parlamento. Para a segunda noite já lhe arranjámos uma carrinha”.

Em Braga, em Faro, Caldas da Rainha, Leiria e Castelo Branco houve, tal como em Lisboa, agentes que saíram à rua num protesto silencioso. Que teve ainda como consequência a paragem de dezenas de carros-patrulha com falta de condições para se manterem ao serviço.

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional sabe bem do que falam os colegas da PSP. “Temos carrinhas celulares que apesar de não terem condições para circular em Lisboa continuam a transportar presos”, descreve o dirigente Frederico Morais, que esta manhã também se juntou a Pedro Costa. “E os vencimentos são miseráveis”.

Quando ingressam na carreira, polícias e guardas prisionais auferem pouco mais que o salário mínimo, 907 euros, a que se somam suplementos de risco que nesta fase totalizam os 280 euros, e que na categoria com mais efectivos, a de agente principal, chega aos 360. A gota de água foi verem o complemento salarial dos colegas da Polícia Judiciária, que já ultrapassava as quatro centenas de euros, subir para os 967 euros brutos. “Não estamos contra a Judiciária, mas o Governo criou um problema ao distinguir entre polícias de primeira e polícias de segunda”, critica Armando Ferreira.

Nuno Castro, vice-presidente da Associação Sindical Autónoma de Polícia, é outro dos que se juntou ao homem só na Assembleia da República e que por ele fala também, já que Pedro Costa decidiu não prestar quaisquer declarações aos jornalistas. Cita Sttau Monteiro em Felizmente Há Luar para falar da ausência de moral do poder político e da miséria a que foram submetidos estes trabalhadores.

Os protestos não estão a ser comunicados às autoridades, como é de lei: os polícias alegam que não estão propriamente a manifestar-se, mas sim a prestar solidariedade ao colega do aeroporto. As vigílias deverão continuar, e para dia 31 uma plataforma de sindicatos da PSP e associações da GNR agendaram uma concentração em várias zonas do país, destinada precisamente a exigir o pagamento de um suplemento de missão idêntico ao da Judiciária. A mesma plataforma decidiu também cortar totalmente as relações com o Ministério da Administração Interna, que acusam de falta de interesse, apatia e resistência à consagração de direitos dos profissionais da PSP e GNR.