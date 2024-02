Os princípios e a matemática da governabilidade

As actuais perspectivas eleitorais têm suscitado um debate aceso sobre a questão da governabilidade quando os resultados eleitorais não conduzirem a uma maioria absoluta de um partido ou de uma coligação no Parlamento. A questão é pertinente e deveria ter uma obrigatória solução matemática que não obrigasse a entendimentos artificiais e forçados entre partidos que não o desejem (veja-se o caso de Espanha) nem a repetições de eleições que poderão nada alterar.

É, por isso, necessário que se encontre uma formulação simples que, respeitando da melhor forma a vontade popular expressa nos mandatos de deputados, possa originar soluções estáveis. Este problema é antigo e tem, por isso, dado origem a soluções diversas.

Em Portugal, a solução legal encontrada a nível autárquico para que haja sempre uma solução matemática de governabilidade é a de que se torna automaticamente presidente da câmara ou da junta de freguesia o cabeça de lista do partido ou coligação mais votada nas eleições, mesmo que nessas eleições não tenha obtido maioria absoluta. É uma solução claramente imperfeita, mas que garante a governabilidade.

Uma outra solução legal iniciada na Alemanha, mas adoptada por diversos outros países europeus, é baseada no conceito de moção de censura construtiva em que o Governo só pode cair se houver no Parlamento uma alternativa com maioria de votos. Este é, também, um sistema que garante matematicamente a governabilidade, mas que corresponde melhor à expressão da vontade popular expressa nos resultados eleitorais.

Não tendo sido constitucionalmente adoptado nas eleições nacionais em Portugal nenhum sistema que garanta matematicamente a governabilidade, há que recorrer nesta situação ao sentido de responsabilidade dos partidos. E, para isso, deveria haver antes das eleições um compromisso de responsabilidade dos vários partidos de modo a que fosse aceite o princípio universal de que “deve governar o partido ou a coligação que apresente a solução governativa com maior apoio parlamentar”, independentemente de esta solução ter ou não uma maioria absoluta.

O processo a adoptar seria simples. Como acontece actualmente, o líder do partido ou coligação mais votada seria convidado a formar governo e a apresentar o apoio parlamentar da sua solução governativa. Os partidos comprometiam-se a não inviabilizar essa solução a menos que fosse apresentada outra solução governativa alternativa com maior apoio parlamentar. Este compromisso pré-eleitoral pelos partidos seria a demonstração clara do seu respeito pela vontade democraticamente expressa na eleição e da sua responsabilidade na garantia da existência, em qualquer circunstância, de uma solução matemática de governabilidade.

Este compromisso, apesar de útil para este acto eleitoral, deveria ser um princípio geral de matemática da governabilidade a ser respeitado voluntariamente pelos partidos até que a Constituição o pudesse institucionalizar. Como princípio geral, serviria para o país no seu conjunto, como para a Madeira ou para os Açores. E a adopção clara deste princípio evitaria as tristes cenas de incoerências e de silêncios prolongados de alguns responsáveis partidários.