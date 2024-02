No debate entre todos a frase da noite foi de Paulo Raimundo

Uma sala com uma rede ao meio. O debate era com oito candidatos mas o número elevado não impediu que a discussão fosse bipolar – o que ficou mais evidente foram as divisões entre os partidos da esquerda e da direita. As tréguas entre os partidos irmãos saltaram à vista e o fogo cruzado só aconteceu mesmo quando o líder do Chega se uniu ao secretário-geral do PS para pressionar Luís Montenegro a desfazer o tabu sobre a viabilização de um governo minoritário socialista.

