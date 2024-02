CGTP registou 110 mil novos sindicalizados e falha meta de 120 mil

O número foi avançado pela líder cessante da CGTP, Isabel Camarinha, na abertura do 15.º Congresso. Ainda não se sabe quantas pessoas deixaram de ser sindicalizadas nos últimos quatro anos.

A CGTP registou mais de 110 mil novas sindicalizações nos últimos quatro anos, ficando aquém das cerca de 115 mil registadas no mandato anterior e da meta da actual direcção, que se tinha proposto chegar aos 120 mil novos sindicalizados.

O número foi avançado pela secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, na abertura do 15.º Congresso da Intersindical, que decorre até este sábado no Seixal, mas o discurso não permite perceber quantos sindicalizados perdeu a central sindical durante o mesmo período. Estes dados são fundamentais para se perceber se a estrutura continua a perder representatividade.

Isabel Camarinha, que deixa a liderança da CGTP neste fim-de-semana, anunciou que "mais de 110 mil trabalhadores se filiaram desde o último congresso" e que isso é o resultado da "acção e intervenção" dos sindicatos nos locais de trabalho, nomeadamente naqueles em que passaram a poder exercer plenamente a actividade sindical.

"Vamos ao combate com a nossa organização reforçada, com a responsabilização de quadros nas diferentes áreas da nossa intervenção, com o aprofundamento da acção sindical integrada na ligação aos locais de trabalho e aos trabalhadores, no fundo, vamos ao combate e à luta consolidando a nossa prática nestes novos tempos ", salientou.

O relatório de actividades da CGTP apresentado ao congresso contabiliza 102.501 novos sindicalizados entre Fevereiro de 2020 e o quarto trimestre de 2023. Estes dados são parciais, uma vez que o relatório foi fechado sem se conhecer os números finais que, anunciou a líder da CGTP, são afinal mais de 110 mil.

Em entrevista ao PÚBLICO, Camarinha já tinha antecipado que o seu mandato teve características atípicas, atravessado pela pandemia, vários confinamentos e uma inflação histórica, e que “isso também teve consequências relativamente à sindicalização”.

Mas, “tendo em conta o mandato que foi, com dois anos de pandemia, com toda esta situação de empobrecimento e de aumento das desigualdades, o resultado que vamos apresentar é extraordinário”.

Olhando para os dados parciais do relatório, o maior número de sindicalizados vem do sector da Administração Pública (26.944); do comércio e serviços (18.861); da agricultura, alimentação e hotelaria (11.284); e da metalurgia, material eléctrico, papel, imprensa e energia (11.148).

A central destaca o facto de 15% dos novos sindicalizados terem até 30 anos, “o avanço em locais de trabalho onde não existiam trabalhadores sindicalizados, assim como a eleição de delegados sindicais em empresas e serviços onde não existia organização de base”.

Governo falhou nas respostas e patrões aproveitaram

No discurso que marcou o primeiro dia dos trabalhos, a ainda secretária-geral da CGTP acusou o Governo de falhar nas respostas aos trabalhadores e o patronato de aproveitar o acordo de rendimentos (firmado com os patrões e com a UGT) para limitar o aumento dos salários.

"O Governo falhou nas respostas necessárias na tal Agenda [do Trabalho Digno], não revogando as normas gravosas da legislação laboral, e falhou também quando recusou a introdução de preços máximos nos bens e serviços essenciais, mantendo os lucros e a especulação", disse referindo-se às alterações à legislação laboral que entraram em vigor a 1 de Maio de 2023 e à resposta do Governo ao aumento da inflação.

No sector público, acrescentou, houve falha semelhante com o acordo assinado com os sindicatos da UGT.

Já os patrões aproveitaram o acordo de rendimentos que “impõe tectos salariais, mantém a caducidade das convenções colectivas e não repõe o princípio do tratamento mais favorável, limita o aumento real dos salários e garante chorudos apoios e benefícios fiscais às grandes empresas e ao grande capital”.

Isabel Camarinha desafiou os trabalhadores a “intensificar a luta”, considerando “urgente uma ruptura” e uma “real mudança que coloque o país a produzir e a crescer, que garanta a todos os que aqui querem viver e trabalhar as condições que hoje são negadas".

O aumento dos salários é central para a CGTP, que exige o aumento da remuneração mínima dos actuais 820 euros para os 1000 euros já neste ano de 2024.

"Repetimos que tem de ser neste ano, e não com metas e valores para o final da legislatura, que não só não respondem às necessidades hoje sentidas, como se configuram como uma aposta pela manutenção dos baixos salários em Portugal", desafiou, lembrando as eleições de 10 de Março.

Nesta sexta-feira, o nome do sucessor de Isabel Camarinha vai ser votado: Tiago Oliveira, 43 anos e coordenador da União de Sindicatos do Porto.