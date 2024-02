Tiago Oliveira confirmado como o novo secretário-geral da CGTP

Comissão executiva da CGTP indicou o nome do dirigente da União de Sindicatos do Porto para substituir Isabel Camarinha na liderança da central sindical.

Tiago Oliveira, 43 anos, e actual coordenador da União de Sindicatos do Porto, vai ser o novo secretário-geral da CGTP-Intersindical nos próximos quatro anos, sucedendo a Isabel Camarinha. O nome foi indicado nesta segunda-feira pela comissão executiva da CGTP e terá ainda de ser votado no congresso marcado para os dias 23 e 24 de Fevereiro, tal como o PÚBLICO já tinha noticiado.

Num comunicado, a CGTP anuncia que na reunião desta segunda-feira a comissão executiva tratou de aspectos relativos à composição da próxima comissão executiva e do secretariado “para reflexão e aprovação pelo novo conselho nacional”, e “decidiu ainda sugerir Tiago Oliveira para exercer as funções de secretário-geral da CGTP para o mandato de 2024/2028”.

Uma das características que sobressaem no novo líder da intersindical é a idade, já que tem apenas 43 anos o que significa que poderá manter-se no cargo por vários anos, pelo menos à luz da regra que prevê que os sindicalistas não podem candidatar-se a um novo mandato quando têm a perspectiva de atingir a idade de reforma nos quatro anos seguintes – como agora aconteceu com a ainda secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha.

De acordo com a biografia divulgada pela CGTP, Tiago Oliveira é mecânico na Auto-Sueco, dirigente sindical desde 2006 e coordenador de de uma das maiores uniões de sindicatos da central, cargo que assumiu em 2016. É também membro do conselho nacional desde 2012 e faz parte da comissão executiva.

A biografia oficial não o refere, mas o nome que se segue na Intersindical fez parte do comité central do PCP e foi candidato da CDU à União de Freguesias de S. Mamede de Infesta e Senhora da Hora, Matosinhos.

No 15.º congresso da CGTP, além de ser indicado o secretário-geral, vão ser substituídos 38 dos 147 dirigentes que integram o conselho nacional. Entre os que saem, 19 atingiram o limite de idade – como é o caso de Isabel Camarinha – e os restantes foram substituídos na coordenação das uniões ou federações sindicais.

Além de Isabel Camarinha, que tem 63 anos e no decurso de um próximo mandato atingiria os 67, saem também por limite de idade vários dirigentes de peso. É o caso de Mário Nogueira, líder da Federação Nacional dos Professores (Fenprof); José Manuel Oliveira, coordenador da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans); Libério Domingues, ex-coordenador da União de Sindicatos de Lisboa; e Vivalda Silva, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas (STAD).