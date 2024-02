Reedições de José Afonso retomadas esta Primavera com Ao Vivo no Coliseu

Publicados já os onze álbuns que José Afonso gravou para a Orfeu, a reedição definitiva da sua obra iniciada em 2021 é retomada esta Primavera com Ao Vivo no Coliseu, de 1983.

A editora Mais 5 vai dar continuidade à reedição definitiva da obra gravada de José Afonso com o lançamento faseado dos restantes álbuns até 2025, anunciou agora em comunicado à imprensa. Este novo ciclo do plano editorial que esta editora, com conjunto com a família de José Afonso, iniciou em 2021, será retomado esta Primavera, prometem, com “a primeira edição completa, sem cortes e remasterizada, do mítico concerto de José Afonso em 1983 no Coliseu de Lisboa”,

Esta edição, ainda segundo a Mais 5, será, tal como todas as anteriores, lançada nas plataformas digitais e em formato físico, neste caso em LP triplo e em CD duplo. Além do álbum Ao Vivo no Coliseu (1983), serão lançados ainda este ano “singles digitais das primeiras gravações de José Afonso remasterizadas”, a iniciar já esta sexta-feira, dia em que se completam 37 anos da morte do cantor e compositor (Aveiro, 2 de Agosto de 1929 – Setúbal, 23 de Fevereiro de 1987). Para 2025, está prevista a reedição de Como se Fora Seu Filho (1983) e Galinhas do Mato (1985).

O anúncio agora feito confirma o que Pedro Afonso, filho do cantor, afirmara ao PÚBLICO na reedição do álbum anterior, em 2023: “A família está empenhada em editar toda a discografia de José Afonso, sem excepção. É um processo longo, exigente e que tem de ser feito com uma ambição de qualidade superior. Tem havido um grande rigor e não podemos baixar a fasquia.”

Iniciada em Outubro 2021 com Cantares do Andarilho (1968), o primeiro álbum de José Afonso gravado para a Orfeu, a reedição prosseguiu nesse mesmo ano com Contos Velhos Rumos Novos (1969), em Outubro, e Traz Outro Amigo Também (1970), em Novembro. Em 2022 foram reeditados mais cinco álbuns: Cantigas do Maio (1971), em Abril; Eu Vou ser Como a Toupeira (1972), em Maio; Venham Mais Cinco (1973), em Junho; Coro dos Tribunais (1974) em Setembro; e Com as Minhas Tamanquinhas (1976), em Novembro. E em 2023 foram lançados os restantes: Enquanto Há Força (1978), e Fura Fura (1979), em simultâneo, em Maio; e, em Outubro, o último gravado para a Orfeu, Fados de Coimbra e Outras Canções (1981).

A par das reedições, que agora se retomam, a Mais 5 anuncia ainda um novo projecto de reinterpretação da obra de José Afonso intitulado Wanderer Songs, inspirado no alinhamento do concerto no Coliseu de Lisboa em 1983. Este projecto, que inclui uma residência artística e um primeiro concerto de apresentação a 19 de Abril no Teatro Faialense, na Cidade da Horta, tem direcção musical de Tiago Correia-Paulo, cenografia e video art por Nástio Mosquito e edição de vídeo de FreePaella. Nele participarão, acrescenta a Mais 5, “diversos músicos nacionais e internacionais (Nacho Vegas, Lavoisier, PS Lucas, Selma Uamusse)”. Este espectáculo rodará pelo país e também pelo estrangeiro neste ano em que se celebram 50 anos do 25 de Abril. A edição de Wanderer Songs, em CD, LP e digital deverá ocorrer no Outono de 2024.