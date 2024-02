A Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa, vai produzir energia solar para os moradores através do projecto Electra, anunciou a entidade em comunicado de imprensa. Espera-se que este projecto alcance até 400 famílias numa primeira fase, que é lançada esta sexta-feira.

O Electra é um projecto que junta as áreas da sustentabilidade e do apoio social. No comunicado da junta de freguesia, refere-se que, no âmbito desse projecto, será produzida energia em painéis fotovoltaicos que serão colocados nos telhados das instalações da junta de freguesia.

Essa energia será disponibilizada aos moradores a preços “substancialmente mais acessíveis”, nota-se no comunicado, que indica que os aderentes poderão poupar “até 60% na sua conta da luz”, independentemente do fornecedor que se tenha contratado. Luís Newton (PSD), presidente da Junta de Freguesia da Estrela, reforça que, esta fase será apenas destinada a pessoas devidamente recenseadas na junta de freguesia.

As candidaturas abrem esta sexta-feira. Quem quiser aderir poderá fazê-lo através do preenchimento de um formulário acessível por um QR Code incluído em panfletos distribuídos nas caixas dos correios dos moradores a partir desta sexta-feira. A informação sobre o projecto e a sua adesão também estarão disponíveis no site e nas redes sociais da junta de freguesia. A candidatura poderá ainda ser feita de forma presencial nas instalações da junta.

Neste momento, está a preparar-se o lançamento de concursos para a escolha das entidades que estarão envolvidas na disponibilização e colocação dos equipamentos. “A primeira fase é a da identificação do número de interessados, que é fundamental para dimensionar a área de painéis solares necessária a construir”, indica ao PÚBLICO Luís Newton, referindo que o valor máximo previsto para esta fase é de 300 mil euros, o que inclui a construção e a colocação em funcionamento dos painéis solares na sede da junta.

“Esta é uma iniciativa pioneira a nível nacional e integrada na estratégia de sustentabilidade para a freguesia, ao mesmo tempo que permitirá também reduzir até 60% os custos com electricidade nos encargos das famílias, consoante a dimensão das habitações e dos agregados familiares”, afirma, no comunicado, Luís Newton. O presidente da Junta de Freguesia destaca que o objectivo do projecto é a mobilização da comunidade para que se possa expandir a construção de painéis solares para mais áreas de exposição solar.