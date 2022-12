Em vez de ruas iluminadas, Estrela dará cheque de 30 euros a todas as crianças

As tradicionais luzes de Natal espalhadas pelas ruas da freguesia da Estrela foram descartadas este ano. A verba utilizada com a iluminação natalícia terá como destino as crianças da freguesia, que receberão um “cheque Natal” no valor de 30 euros para ser gasto no comércio local. A decisão foi tomada dada a crise energética e social actual.

Este ano, a crise levou a uma “ponderação de prioridades”, afirmou o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton, citado num comunicado de imprensa, sendo a verba direccionada para o apoio directo às famílias e ao comércio local. “As luzes de Natal, apesar de tão simbólicas da quadra do advento, não o são mais do que a solidariedade que nos caracteriza e que nos deve nortear”, acrescentou Newton, em comunicado à imprensa.

Todas as crianças, com idades entre os 3 e os 12 anos, que andem nas escolas públicas da freguesia ou cujos encarregados de educação sejam recenseados na Estrela, podem-se inscrever na iniciativa da junta. O cheque com o valor de 30 euros só poderá ser usado em estabelecimentos aderentes da freguesia.

Para o presidente da junta da Estrela “este é o verdadeiro espírito de Natal”: em vez de luzes nas ruas, iluminam-se “sorrisos”.

Dada a crise energética, a câmara de Lisboa reduziu o horário de funcionamento das luzes de Natal e recorreu à utilização de lâmpadas de tecnologia LED.