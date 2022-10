Municípios vão seguir a sugestão: luzes de Natal sim mas em horário reduzido

Para combater a crise energética, o Governo apresentou um conjunto de medidas para poupar energia, que vão desde a regulação da temperatura até à redução do horário da iluminação decorativa de Natal. Estas medidas fazem parte do Plano de Poupança de Energia 2022-2023 e tem carácter obrigatório para a Administração Central. Para as câmaras municipais, trata-se apenas de uma recomendação que entra em vigor no dia 6 de Dezembro de 2022 e termina a 6 de Janeiro de 2023. A maioria das autarquias irá seguir as sugestões, acendendo as luzes de Natal apenas entre as 18h e a meia-noite o que, na verdade, não difere muito do que já acontecia, por exemplo, em Lisboa e Porto. Nos anos anteriores, as luzes eram ligadas às 17h30 e, no caso da capital, já eram desligadas à meia-noite durante a semana.