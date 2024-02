Há 40 anos, David teve uma bolha como casa. Hoje, a sua doença já não é uma sentença de morte

Arquivo do Baylor College of Medicine

No início, era apenas “David, o menino da bolha”. A doença imunitária rara com que nasceu nos Estados Unidos, em 1971, transformou a procura por um tratamento num panfleto mediático, com uma criança a gatinhar dentro da sua bolha, além das referências em filmes ou séries como The Simpsons ou Seinfeld. David Phillip Vetter cresceu dentro desta câmara esterilizada, para evitar qualquer infecção, enquanto se procurava uma alternativa. Morreu aos 12 anos, a 22 de Fevereiro de 1984, depois um transplante de medula óssea sem sucesso – há 40 anos.