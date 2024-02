PS viabiliza governo minoritário da AD. Falta saber se assegura estabilidade política

Ao garantir que não inviabiliza um executivo minoritário de Montenegro, Pedro Nuno está a recusar um cenário igual ao de 2015, em que Costa derrubou Passos com o apoio do resto da esquerda.

A clarificação que Pedro Nuno Santos trouxe para a campanha ao afirmar que não apresentará nem viabilizará qualquer moção de rejeição se houver uma vitória da AD não parece dar, no entanto, qualquer garantia sobre a estabilidade política para este ano. Esse é, pelo menos, o entendimento dos politólogos ouvidos pelo PÚBLICO, que aludem ao facto de o líder do PS ter recusado taxativamente comprometer-se com um primeiro Orçamento do Estado (OE) – como seria de esperar. Além disso, não se sabe qual será o entendimento do Presidente da República sobre um eventual chumbo do OE do próximo ano – se dissolve o Parlamento, como em 2021, ou se tenta obrigar os partidos a entenderem-se.