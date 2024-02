Após admitir viabilizar governo minoritário da AD, Pedro Nuno já não garante fazê-lo

O secretário-geral do PS exige que Luís Montenegro clarifique a sua posição caso seja o PS a vencer com maioria relativa.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, lamentou esta quarta-feira que o PSD continue sem revelar se viabiliza um governo minoritário socialista e deixou um aviso: “Não havendo essa reciprocidade, o PS sente-se desobrigado.”

Depois de ter admitido viabilizar um governo minoritário da Aliança Democrática (AD), no debate de segunda-feira, Pedro Nuno Santos já não dá essa garantia por causa da falta de resposta de Luís Montenegro sobre um cenário idêntico à esquerda.

Questionado pelos jornalistas, ao final da tarde, à margem do congresso da CIP, sobre qual a posição do PS se não vencer as eleições, o líder socialista respondeu com uma certa irritação. “Santa paciência. O PS foi claro naquilo que está disponível para fazer, foi o único que foi claro e já disse o que fará se não obtiver esse resultado. Não havendo essa reciprocidade, o PS sente-se desobrigado”, afirmou.

Pedro Nuno Santos voltou a desafiar Luís Montenegro a clarificar a posição: “Esta é uma questão que tem de ser clarificada. É importante que o PSD de uma vez por todas seja claro.”

O líder da AD tem mantido reserva sobre o cenário em que a coligação perde as eleições e o PS se apresenta na Assembleia da República com uma solução minoritária de Governo. Esta quarta-feira, ao início da tarde, questionado pelos jornalistas sobre o assunto, Montenegro disse ser "difícil" comentar a posição de Pedro Nuno por ser "muito rápido a mudar de opinião" e a fazer "piruetas".

“A semana passada, Pedro Nuno Santos entendia que o PS não deveria viabilizar um governo da AD. Na segunda-feira deu uma pirueta e disse que estava disponível para viabilizar um governo da AD se perdesse as eleições (…) Ontem [terça-feira], deu uma segunda pirueta a dizer que governava se ganhasse as eleições ou se tivesse uma maioria com os seus parceiros”, afirmou Montenegro.