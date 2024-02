Resultado das eleições “não prejudicará” apoios à Ucrânia, garante AR a embaixadora

O grupo de Amizade Ucrânia-Portugal reuniu-se no Parlamento, sob “autorização especial” do presidente da Assembleia da República, protagonizando o último acto parlamentar desta legislatura.

Com o objectivo de assinalar dois anos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e dez desde que anexou a Crimeia, o grupo parlamentar de Amizade Ucrânia-Portugal reuniu-se esta quarta-feira no Parlamento, sob “autorização especial” do presidente da Assembleia da República, protagonizando o último acto parlamentar desta legislatura. Diogo Leão, deputado do PS que preside ao grupo, garantiu à embaixadora da Ucrânia que a política externa de Portugal “não será prejudicada por qualquer evolução política depois de 10 de Março”, data das eleições legislativas.