Dacia Spring renova-se com mais equipamento e espaço

Será um dos destaques do Salão Automóvel de Genebra, que regressa à cidade suíça, na próxima semana, depois das edições canceladas pela pandemia de covid-19 e de uma passagem pelo Qatar: um renovado Spring, caso de sucesso de vendas da Dacia, com mais de 140 mil unidades desde o lançamento (e, em Portugal, tem o lugar de referência do eléctrico mais vendido a particulares, muito por conta do preço).

Com as encomendas a arrancarem na Primavera, para entregas prováveis no Verão — e ainda sem preços comunicados (para referência, o actual Spring comercializa-se entre os 20.400€, na versão Essencial de 45cv, e os 22.050€, a Extreme, com 65cv) —, o modelo, que, com 3,7 metros, se encaixa no segmento dos citadinos, foi trabalhado para se tornar mais funcional e espaçoso – a mala, por exemplo, passa a arrumar 308 litros (1004l, com o banco traseiro rebatido) e há espaços para pequenos objectos que totalizam 33 litros, o que o faz piscar o olho aos clientes do segmento acima, onde este ano é aguardado com expectativa o Citroën ë-C3, desde 23.300€.

Foto De série, o Dacia Spring chega com um painel de instrumentos digital de 7’’ DR

No interior, o tablier foi redesenhado e passa a exibir elementos da nova linguagem de design de interiores da Dacia, passando a poder incluir uma nova gama de ecrãs digitais: de série, chega com um painel de instrumentos digital de 7’’ e a versão mais equipada traz um ecrã central de 10’’ para o infoentretenimento. Transversal a toda a gama é a possibilidade de incluir o suporte de acessórios YouClip, capaz de segurar o telefone, um copo ou até um tablet.

Por fora, diz a marca, apenas o tejadilho se manteve inalterado. De resto, a carroçaria assumiu os volumes que agora são característica da Dacia, o que, pretende o emblema, garante ao automóvel “um visual poderoso” a partir de “uma silhueta limpa, simples e discreta”.

Apesar de todas as mudanças, a Dacia manteve o Spring abaixo dos mil quilos (984 kg na versão topo de gama Extreme), o que beneficia a eficiência e, por consequência, estica a autonomia. As duas mecânicas mantêm-se: motor de 45cv, na versão Essential, e de 65cv, na Extreme. Mas há uma mais forte aposta na mecânica mais potente, que passa a estar disponível num nível de equipamento intermédio, Expression.

A bateria, de 26,8 kWh, é comum a ambas as declinações e, diz a marca, é capaz de assegurar uma autonomia de pelo menos 220 quilómetros. E, em estreia, o Spring chega equipado com um sistema de travagem regenerativa, activado quando seleccionada a posição B (de brake) caixa de velocidades. Já o recarregamento pode ser feito numa tomada doméstica (11h para uma carga completa), mas também em corrente contínua, a um máximo de 30 kW (recupera dos 20% aos 80% em 45 minutos).

Foto A versão mais equipada traz um ecrã central de 10’’ para o infoentretenimento DR

Ao nível do equipamento, o Spring passa a contar de série, nas versões Essential e Expression, o Media Control, que permite usar o painel de instrumentos para obter informações associadas à conectividade. Já a versão Extreme traz o sistema Media Nav Live, compatível com Apple CarPlay e Android Auto (que pode ser encontrado entre os opcionais do nível Expression).

A segurança, que não foi elogiada pelo Euro NCAP, que lhe deu apenas uma estrela na altura do lançamento, chega reforçada para cumprir as normas de segurança europeias prestes a entrarem em vigor: sistema avançado de travagem de emergência (urbano/extra-urbano com detecção de veículos, peões, ciclistas e motociclos), reconhecimento de sinais de trânsito com alerta de excesso de velocidade, assistente de ajuda ao estacionamento traseiro, sinal de travagem de emergência, alerta de transposição de faixa, assistência à manutenção na faixa de rodagem, aviso de atenção do condutor e chamadas de emergência.