Aquário é um livro de Marlene Barreto mas é também uma canção de Brina Costa

Primeira parte da trilogia da Teoria do Pessimismo, da actriz e criadora Marlene Barreto, o espectáculo Aquário estreou-se em Dezembro de 2020 na Póvoa de Varzim, passou depois em 2021 pelo Teatro da Comuna, em Lisboa, e por Loulé, onde foi exibido nas celebrações do Dia Mundial do Teatro. Agora, regressa à Póvoa de Varzim, em forma de livro-objecto, e vai ser lançado esta quarta-feira nas Correntes d’Escritas, no Cine-Teatro Garrett, às 19h.

A antecipar esse lançamento, estreia-se também esta quarta-feira um single e videoclipe com música original da brasileira Brina Costa, no qual participam Madalena Palmeirim, Moreno Veloso, Paulo Mutti e Zé Manoel. O videoclipe foi realizado pela própria Marlene Barreto no primeiro laboratório artístico do espectáculo. Escreve ela: “Num mundo cada vez mais distópico, Aquário é uma metáfora à perda do sentido de humanidade, da destruição física, mental e emocional do ser humano, face a um capitalismo e acesso ao poder desmedidos”.

Depois da apresentação na Póvoa de Varzim, no encontro Correntes d’Escritas, o livro Aquário será apresentado noutras salas e localidades: a Livraria Greta, em Lisboa (28 de Fevereiro), a Biblioteca Sophia de Mello Breyner, em Loulé (7 de Março), os Maus Hábitos, no Porto, no podcast ao vivo FEMINA (11 de Março), e a Livraria Poetria (12 de Março). Aquário vai ser também apresentado no Rio de Janeiro, no dia 4 de Abril, na Casa da Escada Colorida, espaço que acolhe a segunda fase da Teoria do Pessimismo, já em andamento, e que irá culminar em Outubro deste ano com a estreia do espectáculo MEMO.