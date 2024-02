Mariana Mortágua: “Não vejo razões” para não recuperar o tempo de serviço dos professores num ano

Mariana Mortágua não rejeita vir a integrar um eventual governo liderado por Pedro Nuno Santos, mas diz o que importante é haver acordo nas políticas. Em entrevista ao PÚBLICO, coloca a reposição integral do tempo de serviço dos professores num ano como uma das prioridades e não dá sinais de estar disponível para o fazer a quatro anos, como propõe o PS. Quanto aos salários, defende que "a única forma de aumentar o salário médio" é através da "lei laboral". Se for a AD a vencer as eleições, admite que o BE "não viabiliza, não apoia nenhum governo de direita".

