O dilema de Pedro Nuno Santos não é a cor da gravata

As “contas certas” que o PS deixou ao país são um legado que é muito difícil menorizar. E não me refiro, naturalmente, ao legado que constituem para o próprio PS e que ajuda a explicar muito (não todo) do sucesso eleitoral que foi tendo nos últimos anos. Essa exaltação daquela que fora, até então, a grande marca distintiva da governação à direita serve (com toda a justiça) os interesses do PS, mas dificilmente se dirá que esse interesse particular é um bem (ou um mal) para a sociedade como um todo. O que indiscutivelmente serviu o país “inteiro” foi a credibilidade que a política orçamental emprestou a Portugal, a consequente diminuição dos seus custos de financiamento, a margem de manobra que nos conferiu para lidar com choques adversos e, aspeto mais determinante no plano da justiça intergeracional, a redução de um fardo inaceitável que vínhamos criando para umas gerações futuras e que, se a trajetória não se invertesse, um dia seriam chamadas a pagar os nossos excessos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt