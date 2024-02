Antigo Twitter suspendeu conta da mulher de Navalny. Yulia culpou Putin pela morte num vídeo

Conta esteve suspensa mas rede social reactivou-a pouco depois das 13h30 desta terça-feira. Yulia deixava mensagens diariamente na rede social X após notícia da morte do marido, opositor de Putin.

A conta da mulher de Alexei Navalny, opositor político de Putin que morreu na passada sexta-feira, esteve suspensa na rede social X, antigo Twitter, tendo sido reactivada pouco depois das 13h30 desta terça-feira.

“Conta suspensa” era a mensagem que surgia quando se tentava aceder à página que Yulia Navalnaya criou e na qual tem diariamente deixado mensagens após a notícia da morte do marido. Além dessa indicação e da menção ao facto de a plataforma suspender as contas que violam as regras da rede social, não é adiantada mais informação.

A suspensão da conta aconteceu um dia depois de Yulia ter publicado um vídeo no X garantindo que iria "continuar a luta do marido por uma Rússia livre" e responsabilizando Putin pela morte de Alexei Navalny. “Há três dias, Vladimir Putin matou o meu marido, Alexei Navalny. Putin matou o pai dos meus filhos”, acusou.

São já várias partilhas de mensagens no antigo Twitter a criticar esta decisão de suspensão da conta.

Na mensagem em vídeo, a viúva de Navalny disse que, no futuro, a única resposta será continuar a luta do seu marido por uma Rússia livre e próspera, afirmando que os russos "querem viver de forma diferente, mesmo que pareça haver pouca esperança". "Ao matar Alexei, Putin matou metade de mim, metade do meu coração e metade da minha alma. Mas ainda tenho a outra metade, e ela diz-me que não tenho o direito de desistir. Vou continuar o trabalho de Alexei Navalny, continuar a lutar pelo nosso país."

A morte de Navalny priva a díspar oposição russa do seu líder mais carismático e corajoso, numa altura em que Putin se prepara para uma eleição que o manterá no poder pelo menos até 2030. O Presidente russo avisou que haverá uma resposta forte se potências estrangeiras tentarem interferir nas eleições marcadas para meados de Março.

Navalny ficou inconsciente e morreu subitamente na sexta-feira, depois de uma caminhada na colónia penal Lobo Polar, na Sibéria, onde cumpria uma pena de 30 anos de prisão. O Kremlin disse esta segunda-feira que a investigação sobre a morte está em curso.