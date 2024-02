Corpo de Navalny só deve ser entregue à família daqui a 14 dias

A porta-voz de Navalny revelou que as autoridades russas irão conduzir uma “espécie de exame químico” durante 14 dias e só depois é que o corpo poderá ser entregue aos familiares.

O corpo de Alexei Navalny, líder da oposição russa que morreu na passada sexta-feira, não deverá ser entregue à família nos próximos dias. A porta-voz de Navalny revelou esta terça-feira que as autoridades russas irão conduzir uma "espécie de exame químico” durante 14 dias e só depois é que o corpo poderá ser entregue aos familiares.

Esta segunda-feira, num vídeo de nove minutos, a viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, acusou Vladimir Putin de ter matado o seu marido. Navalnaya disse que as autoridades russas estão a esconder o cadáver do opositor porque estão à espera que os vestígios de veneno desapareçam completamente do corpo. Embora não tenha fornecido provas sobre estas acusações, garantiu que a sua equipa publicaria detalhes sobre quem matou o seu marido em breve.

Já esta terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Putin não assistiu ao vídeo da esposa de Navalny, mas garantiu que quaisquer acusações que envolvam o Presidente russo na morte do seu opositor são "absolutamente infundadas e desagradáveis", inclusive as que foram feitas por Yulia Navalnaya.

Na mensagem em vídeo, a viúva de Navalny disse que, no futuro, a única resposta será continuar a luta do seu marido por uma Rússia livre e próspera, afirmando que os russos "querem viver de forma diferente, mesmo que pareça haver pouca esperança". "Ao matar Alexei, Putin matou metade de mim, metade do meu coração e metade da minha alma. Mas ainda tenho a outra metade, e ela diz-me que não tenho o direito de desistir. Vou continuar o trabalho de Alexei Navalny, continuar a lutar pelo nosso país."

A morte de Navalny priva a díspar oposição russa do seu líder mais carismático e corajoso, numa altura em que Putin se prepara para uma eleição que o manterá no poder pelo menos até 2030. O Presidente russo avisou que haverá uma resposta forte se potências estrangeiras tentarem interferir nas eleições marcadas para meados de Março.

Navalny ficou inconsciente e morreu subitamente na sexta-feira, depois de uma caminhada na colónia penal Lobo Polar, na Sibéria, onde cumpria uma pena de 30 anos de prisão. O Kremlin disse esta segunda-feira que a investigação sobre a morte está em curso.