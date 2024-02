Há dinheiro para a reforma? Como se definem e se pagam as pensões

No terceiro episódio do podcast Manual de Economia traduzimos a linguagem das pensões.

Os portugueses têm uma coisa em comum: vão receber pensões. Como é que elas se vão pagar, como se fixa o seu valor, porque é que há um problema de equilíbrio do sistema. Neste Manual de Economia, tentamos compreender a linguagem das pensões.

Pensão mínima. Complemento Solidário para Idosos. Actualização anual. Almofada das pensões. Regime contributivo. Conceitos e palavras que determinarão o futuro de todos os portugueses, mais cedo ou mais tarde. Neste episódio do Manual de Economia, a partir do documento que formalizou o aumento definido para este ano, tentamos explicar com funciona o regime que define as pensões de reforma.

