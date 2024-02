Fundos querem vender Douro Litoral acima de 400 milhões de euros

A concessionária gere três auto-estradas na região do Porto, a A43, A41 e A32, tem registado aumentos de tráfego de 12% ao ano e tem mais de 120 milhões a receber do Estado.

Os fundos que detêm a Auto-estradas do Douro Litoral (AEDL), liderados pelo Strategic Value Partners (SVP), querem vender a concessionária e já contrataram a Goldman Sachs e a Natixis para apoiar essa operação.

A notícia é avançada esta terça-feira pelo Jornal de Negócios, e dá conta que “nas próximas semanas vão ter início os contactos com potenciais investidores”.

A concessionária gere três auto-estradas na região do Porto, a A43, A41 e A32, tem registado aumentos de tráfego de 12% ao ano e tem mais de 120 milhões a receber do Estado. Objectivo é concretizar a operação este Verão, avança o jornal.

“O Negócios sabe que nas próximas semanas vão ter início os contactos com potenciais investidores, como operadores rodoviários, designadamente os que já têm actividade em Portugal, e fundos de infra-estruturas internacionais, de forma a concluir durante o Verão a operação de venda, que pode ultrapassar os 400 milhões de euros”, lê-se na notícia. O Negócios acrescenta que “esse valor que tem em consideração as transacções mais recentes na Europa no sector das auto-estradas com portagens – como a Brebemi, a ASPI e a Atlantia, em Itália, ou a Autopista del Sol, em Espanha –, feitas por 12 a 15 vezes o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações)”.

Como o EBITDA esperado para a AEDL em 2024 ultrapassa os 35 milhões de euros, isso implicaria uma avaliação da concessionária em, pelo menos, 420 milhões, refere a mesma fonte.

O contrato de concessão da AEDL, anteriormente detido pela Brisa, foi assinado em 2007 por 27 anos, ou seja, até em 2034.