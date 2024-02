Euribor sobe nos três prazos à espera de sinais de corte dos juros pelo BCE

As taxas de juro Euribor, que estão presentes na maioria dos créditos à habitação, subiram esta terça-feira a três, a seis e a 12 meses face a segunda-feira, mantendo-se abaixo de 4% nos três prazos. Com as alterações de hoje, a Euribor a três meses, que avançou para 3,943%, ficou acima das taxas a seis meses (3,928%) e a 12 meses (3,686%).

Depois de uma queda mais acentuada no arranque do ano, as Euribor têm registado pequenas variações nas últimas semanas, um comportamento explicado pelo facto do Banco Central Europeu (BCE) ter rejeitado, na última reunião, uma descida das suas taxas directoras antes do Verão, contrariando a expectativa de uma descida mais cedo.

O valor das taxas directoras do BCE, nomeadamente a dos depósitos, que está em 4%, tem sido determinante para a evolução das Euribor, fixadas diariamente no mercado monetário.

O mercado aguarda agora a mensagem que sairá da reunião de 7 de Março do BCE, tendo em conta que, se por um lado a inflação na zona euro ainda não atingiu um patamar desejado, por outro há sinais preocupantes ao nível do desempenho das economias europeias, com destaque para a alemã, que depois da recessão em 2023, deverá ter um crescimento anémico este ano.

A Euribor a 12 meses, actualmente a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável – e que esteve acima de 4% entre 16 de Junho e 28 de Novembro –, subiu hoje para 3,686%, mais 0,016 pontos percentuais do que na segunda-feira, depois de ter avançado em 29 de Setembro para 4,228%, um novo máximo desde Novembro de 2008.

Segundo dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a Novembro de 2023, a Euribor a 12 meses representava 37,4% do stock de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que a Euribor a seis e a três meses representava 36,1% e 23,9%, respectivamente.

No prazo de seis meses, a taxa Euribor, que esteve acima de 4% entre 14 de Setembro e 1 de Dezembro, também avançou, para 3,928%, mais 0,013 pontos que na anterior sessão, contra o máximo desde Novembro de 2008, de 4,143%, registado em 18 de Outubro.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses avançou face à sessão anterior, ao ser fixada em 3,943%, mais 0,011 pontos e depois de ter subido em 19 de Outubro para 4,002%, um novo máximo desde Novembro de 2008.

A média da Euribor em Janeiro voltou a cair nos três prazos, mas menos acentuadamente do que em Dezembro, tendo descido 0,010 pontos percentuais para 3,925% a três meses (contra 3,935% em Janeiro), 0,035 pontos para 3,892% a seis meses (contra 3,927%) e 0,070 pontos, para 3,609% a 12 meses (contra 3,679%). Com Lusa