Sobre Carris debate ao vivo programas dos partidos para a ferrovia

Inscreva-se e participe no debate desta quinta-feira, 22 de Fevereiro, no auditório do PÚBLICO em Lisboa.

Na antecâmara das eleições legislativas, o podcast Sobre Carris reúne representantes dos partidos para discutir apenas um tema: ferrovia. A alta velocidade, o papel do estado, o futuro da rede, as ligações internacionais e a forma de trazer pessoas para o transporte público serão os tópicos de debate numa conversa no auditório do PÚBLICO. Inscreva-se para assistir ao debate aqui:

O debate tem começo marcado para as 18h desta quinta-feira, 22 de Fevereiro, no auditório do PÚBLICO em Lisboa e conta com a participação de José Carlos Barbosa (PS), João Cunha (IL) e Bruno Dias (CDU). A moderar o debate estão os membros do podcast Sobre Carris: Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes e Ruben Martins.

O debate será posteriormente disponibilizado em podcast.